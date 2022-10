Maria Flor e Maria Alice se encontram, filhas de Zé Felipe e Virginia - Reprodução Internet

Publicado 22/10/2022 15:24

Rio - Virgínia Fonseca e o marido Zé Felipe estão aproveitando o primeiro dia com a recém nascida, Maria Flor. A mãe compartilhou na tarde deste sábado (22) vídeos do primeiro encontro da bebê com a irmã mais velha, Maria Alice, de um ano.

Os pais promoveram o encontro ainda na maternidade e as pequenas se deram bem de cara. No Story compartilhado, Virgínia escreveu: "Bom dia! Maria quis vir no meu colo mas não pude por causa da cesárea, bora dançar grupo!", e continuou sem mostrar o momento do encontro: "A reação da Maria Alice vendo a Maria Flor foi linda! Mas quem gravou foi o pessoal que está gravando a nossa série".

O documentário em formato de série vai contar a vida da família e começou a ser gravado quando a influenciadora anunciou a segunda gravidez. Ainda não foi confirmada a plataforma de streaming que será responsável por transmitir ele, mas a previsão de lançamento é de novembro ou dezembro ainda deste ano.