Patrícia Poeta comemora 46 anos em bar em São PauloMANUELA SCARPA

Publicado 22/10/2022 12:06 | Atualizado 22/10/2022 12:07

Rio - Patrícia Poeta completou na última quarta-feira (19) seus 46 anos, e aproveitou a noite desta sexta-feira (21) para comemorar mais um ano de vida. A apresentadora convidou a equipe do "Encontro" e amigos próximos para um bar em São Paulo e fez muitos registros nas suas redes sociais.

Nas legendas, Patrícia escreveu: "Viva a vida! Viva o novo ciclo! Celebrando com essa turma que amo! Tem sido um momento incrível de vida! Gratidão" e "Encontro do… Encontro… pra celebrar o Birthday! Foi demais! Essa turma é incrível!", acompanhando vários cliques da celebração, posando com amigos como Manoel Soares, também apresentador do programa "Encontro".

Nos comentários, a artista recebeu muitas mensagens de parabéns, desejando feliz aniversário e boas energias para o novo ciclo. Além de seus fãs e seguidores, outras celebridades e colegas de profissão deixaram seus recados, como a apresentadora Michelle Loreto, que escreveu: "Que linda!!!! Na próxima, vou estar aí!!!!", e o cabelereiro e maquiador de celebridades Celso Kamura, que disse: "Parabéns amiga!!!!"

Patrícia assumiu a apresentação do programa matinal da TV Globo, o "Encontro", no último mês de julho. A jornalista já comandava alguns episódios quando a sua antecessora, Fátima Bernardes, entrava de férias. Ao anunciar Fátima na apresentação do "The Voice", o Grupo Globo oficializou Poeta nas manhãs da telinha.

