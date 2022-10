Filha de Susana Naspolini, Julia alerta sobre tentativa de golpe - Reprodução do Instagram

Publicado 22/10/2022 10:51

Rio - Após revelar que o estado de saúde de Susana Naspolini é gravíssimo, Julia Naspolini, de 16 anos, alertou os seguidores da mãe, através do Instagram, neste sábado, para uma possível tentativa de golpe. A jovem avisou que estão tentando se passar pela repórter, que está internada em um hospital de São Paulo há cerca de uma semana. A jornalista enfrenta, pela quinta vez, a luta contra o câncer. Dessa vez, a doença atingiu o osso da bacia e se espalhou por outros órgãos do corpo.

"Oi, gente. Minha mãe não mudou de número. Tem alguém se passando por ela, mas ela não mudou de número. Todos nós da família continuamos com o mesmo", alertou Julia, que também pediu orações para Susana. "Continuem rezando por ela. Por favor. Rezem a oração Maria Passa na Frente, por favor, pedindo a cura dela".

Nesta sexta-feira, Julia foi às lágrimas ao falar sobre a piora no quadro de Naspolini. "Acabei de conversar com o médico dela e ele disse que o estado dela é muito, muito grave. É gravíssimo. O câncer, ela estava com metástase no osso da bacia e já tinha se espalhado para medula óssea desde julho. Então, ela vinha com uma quimioterapia mais forte, que foi a que fez ela perder o cabelo. Mas a metástase se espalhou por vários outros órgãos, dentre eles o fígado. O fígado está muito comprometido, está muito espalhado pelo fígado. Ele disse que eles não sabem mais o que fazer, não sabem se tem alguma coisa mais para ser feita, que o estado dela é muito grave", contou ela, em um vídeo publicado no Instagram.

Susana tem um longo histórico na luta contra o câncer. Aos 18 anos, teve o primeiro diagnóstico, um linfoma de Hodgkin. Aos 37, foi diagnosticada com um tumor maligno na mama e, logo em seguida, com um câncer na tireoide. Em 2016, a repórter enfrentou novamente outro câncer de mama. Em 2020, Susana descobriu que estava com metástase nos ossos. Iniciou então um novo tratamento, com quimioterapia oral. Mas, em março deste ano, a jornalista revelou que o tratamento não estava surtindo o efeito esperado e ela precisaria fazer quimioterapia venosa. Desde então, o estado de saúde tem se agravado, com diversas internações ao longo dos meses.