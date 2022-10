Virginia Fonseca anuncia nascimento da filha, Maria Flor - Reprodução do Instagram

Virginia Fonseca anuncia nascimento da filha, Maria FlorReprodução do Instagram

Publicado 22/10/2022 08:43

Rio - Virginia Fonseca, de 23 anos, deu à luz, Maria Flor, na manhã deste sábado, em Goiânia. O anúncio da chegada da bebê, que é fruto do relacionamento da influenciadora digital com o cantor Zé Felipe, foi feito através do Instagram. Vale lembrar que os dois já são papais de Maria Alice, de apenas um aninho.

fotogaleria

"Bom dia. Indo dormir agora, nossa princesa florzinha chegou e muito bem, graças a Deus. Cansadinha, mas felicidade exalando", escreveu Virgínia em sua rede social. Zé Felipe também celebrou a chegada da herdeira. "Ela é linda. Florzinha chegou, obrigado meu Deus", disse ele, que completou: "Coração cheio de alegria. Obrigada meu Deus".