Paulo Cintura detona Bruno MazzeoReprodução

Publicado 22/10/2022 10:23 | Atualizado 22/10/2022 10:26

Rio - Paulo Cintura, de 70 anos, soltou o verbo sobre o remake da "Escolinha do Professor Raimundo", da TV Globo, comandada por Bruno Mazzeo, entre 2015 e 2020, em entrevista ao podcast "Papagaio Falante". O ator, que participou da versão original do humorístico criado por Chico Anysio, de 1990 a 1995, explicou o motivo de não fazer parte do elenco da atração atual e detonou Bruno Mazzeo e a emissora.

"Se botar minha cara lá, a casa cai. Acho esse menino, o filho do Chiquinho, [Bruno Mazzeo] um falso. Vive à sombra do papai, não tem capacidade de criar nada e fez essa Escolinha... Eu chamo a Escolinha de Os Traíras. Porque essas pessoas fizeram esses personagens, copiaram e clonaram pessoas que estão passando fome e que morreram de depressão, porque não tinham condições financeiras. Sei porque eu dava dinheiro para uma", desabafou ele.

"Acho sacanagem você usar um personagem que foi glamourizado pelo verdadeiro ator, e não passar nenhum repasse para eles...O ator que fez o personagem tem que fazer um repasse para a família, porque a família passa dificuldade financeira. Eu sei, não tem dinheiro pra pagar comida, luz. Por que o cara que clona o personagem não passa um dinheirinho pro Fulano de Tal?... Por isso que não deixo de jeito nenhum fazer personagem meu lá", continuou.

Paulo ainda disse que não considera o programa como uma forma de homenagem. "Todo mundo quer trabalhar, então não podem bater de frente, não querem brigar com cachorro grande. Seria homenagem se fosse um programa de uma semana. Agora, duas temporadas, três temporadas... Você está usando uma coisa que não te pertence, você não teve capacidade de criar um programa e copiou do papaizinho, e aí fica tirando onda".

