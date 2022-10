Pabllo Vittar e Gloria Groove se beijam em festa de Halloween

Rio - Pabllo Vittar, que faz aniversário no dia 1º de novembro, decidiu comemorar antecipadamente a chegada de seus 29 anos, com uma festa de Halloween, em uma casa de eventos em São Paulo, na noite desta sexta-feira. Na ocasião, a cantora fez um show e recebeu Gloria Groove no palco. As duas, que lançaram recentemente o single 'AMEIANOITE', cantaram, dançaram e até se beijaram durante a apresentação.

Famosos como Cleo Pires, Thaynara OG, Thelma Assis, Jonas Sulzbach, Mari Gonzalez, Marcela McGwan, Luiza e Pequena Lô também marcaram presença na festa. Todos capricharam no look.

