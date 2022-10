Giovanna Antonelli apoia Outubro Rosa - Reprodução Internet

Giovanna Antonelli apoia Outubro RosaReprodução Internet

Publicado 22/10/2022 14:39

Rio - No mês oficial de combate ao câncer de mama, a atriz Giovanna Antonelli faz postagem relembrando a necessidade de se cuidar. Na foto postada neste sábado (22), a artista promoveu a campanha do Outubro Rosa, vestindo vestido feito de panos da mesma cor.

Na legenda, uma das estrelas da nova novela da TV Globo, "Travessia", escreveu: "Foto do meu amigo tão talentoso @viniciusmochizuki e trabalho de uma equipe linda sobre esse #OutubroRosa sempre tão importante. A gente se olhando sempre. Se cuidando… e tb cuidando do outro."

Aos 46 anos, a atriz recebeu muitos elogios e mensagens de apoio nos comentários. O fotógrafo responsável pelo clique agradeceu o prestígio e comentou: "Gi!!!! Obrigado sempre Gi!!! Equipe". Seguidores e fãs encheram a publicação de mensagens positivas como: "Significado de perfeição atualizado com sucesso", "Juntas somos mais fortes! Se toca mulher!!!!!!" e "Que deusa!", reforçando a beleza da musa, como também a necessidade do autoexame como primeiro passo na prevenção do câncer de mama.