Publicado 22/10/2022 12:06 | Atualizado 22/10/2022 12:07

Rio - Maria Eduarda de Carvalho, de 39 anos, revelou para os fãs que foi vítima de abuso sexual na infância. A atriz, que está no ar em "Cara e Coragem", da TV Globo, tinha 12 anos na época e deu detalhes do caso através de um relato emocionante publicado no Instagram, nesta sexta-feira. A artista expôs a situação para chamar atenção sobre a pedofilia, que ainda não é considerada um crime hediondo no Brasil.

"Eu tinha 12 anos, ele bem mais de 40. Era um homem de família, tinha um filhinho de 4 anos, tinha uma namorada. Tinha fé em Cristo, mas eu duvido que Jesus abençoasse a forma que ele olhava pra mim. Frequentava minha casa livremente. Um dia ele me surpreendeu sozinha na sala, enfiou a língua no meu ouvido e chupou a minha orelha. Eu, completamente atordoada, não consegui oferecer resistência. Me senti suja, parecia que eu tinha sido carimbada com um selo de impureza e já não podia mais fazer parte do grupinho de meninas da minha idade. Mal sabia eu que o pior ainda estava por vir", começou.

"Uma noite, numa festa na minha casa, eu já dormia porque era tarde e acordei com ele apalpando os meus seios. Seios de uma menina de 12 anos. Quando eu entendi o que estava acontecendo, eu me virei de bruços pra interromper aquele toque. Ele subiu em cima de mim e, incompreensivelmente excitado, começou a esfregar o corpo dele contra o meu com força. Aí eu gritei. Eu berrei pela minha mãe, que veio ao meu socorro. Essa história me assombrou como um fantasma durante anos da minha vida. Eu nunca imaginei que um dia fosse sentir necessidade de contá-la publicamente. Mas a verdade é que as marcas que eu carrego comigo até hoje seriam infinitamente maiores se eu não tivesse podido contar com o socorro da minha mãe", continuou.

Por fim, ela ainda fez referência a uma fala polêmica do atual presidente Jair Bolsonaro (PL). Em entrevista recente, o candidato à reeleição disse que, durante um passeio de moto pela comunidade de São Sebastião, em Brasília, avistou meninas "bonitas" de 14 e 15 anos e que "pintou um clima" . "Milhares de meninas não podem e estão nesse momento inteiramente reféns de homens como o presidente da república Jair Bolsonaro, que acredita que pode ter 'pintado um clima'. Não pintou um clima, pintou um crime. Pelos nossos corpos, pelos corpos das nossas filhas, não dá pra relativizar", finalizou.

Na legenda, Maria lamentou: "Nunca imaginei sentir necessidade de expor isso publicamente, mas a verdade é que nunca imaginei passar pelo que estamos passando. Nesta última quarta-feira, a bancada do PT propôs uma inversão na pauta, para que o projeto de lei que pretende transformar a pedofilia em crime hediondo (e está na fila desde 2015) fosse votado naquele dia, em Brasília. Sabe o que aconteceu? Todos os partidos que apoiam o presidente seguiram a orientação do governo e votaram não. Ou seja, a pedofilia ainda não é considerada crime hediondo hoje no Brasil, graças ao presidente Jair Bolsonaro".

Através dos comentários, famosas manifestaram apoio a Maria Eduarda de Carvalho. "Sinta-se mais uma vez abraçada", comentou Fátima Bernardes. "Obrigada Maria Eduarda, pela coragem e pela voz", disse Drica Moraes. "Gratidão pela coragem de compartilhar Duda! Estamos juntas, muito amor pra você", afirmou Jeniffer Nascimento. "Aconteceu comigo. Sei a sua dor. Choro junto. Sinto muitíssimo", lamentou Astrid Fontenelle. "

