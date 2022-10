A polêmica declaração do presidente Jair Bolsonaro foi dada durante entrevista ao canal Paparazzo Rubro-Negro, no YouTube - Reprodução/Youtube Paparazzo Rubro-Negro

Publicado 16/10/2022 09:17 | Atualizado 16/10/2022 09:58

Brasília - Uma declaração do presidente Jair Bolsonaro (PL) tem repercutido nas redes sociais desde a noite de sábado, 15, e chegou a ser um dos assuntos mais comentados do Twitter. Em entrevista ao canal do YouTube "Paparazzo Rubro-Negro", o candidato à reeleição disse que, durante um passeio de moto pela comunidade de São Sebastião, em Brasília, avistou meninas "bonitas" de 14 e 15 anos e que "pintou um clima".

Os internautas e políticos de oposição estão acusando o presidente de ter praticado pedofilia, uma vez que as jovens citadas são menores de idade.



"Eu parei a moto numa esquina, tirei o capacete e olhei umas menininhas, três, quatro, bonitas, de 14, 15 anos, arrumadinhas 'num' sábado numa comunidade. E vi que eram meio parecidas. Pintou um clima, voltei. 'Posso entrar na sua casa?' Entrei. Tinham umas 15, 20 meninas sábado de manhã se arrumando. Todas venezuelanas. E eu pergunto: meninas bonitinhas de 14, 15 anos se arrumando no sábado para que? Ganhar a vida", disse o presidente na entrevista concedida na sexta-feira, 14.

O episódio foi narrado pelo candidato à reeleição na ideia de reforçar uma de suas teses de que o Brasil, com a volta de um governo presidencial petista, na figura do ex-presidente Lula, se tornaria uma Venezuela. Contudo, a reação à declaração vem sendo negativa.



A presidente do PT e deputada federal pelo Paraná, Gleisi Hoffmann, o deputado federal eleito Guilherme Boulos (PSOL), a deputada federal Duda Salabert (PDT), e o deputado federal André Janones (Avante), estão entre os políticos que repudiaram as falas do presidente.

"Bolsonaro confessa que pintou clima com meninas de 14, 15 anos. Que entrou na casa das garotas… O que mais vamos saber desse homem?! Depravado, criminoso. É triste ver esse traste na presidência do Brasil!", postou Hoffmann.