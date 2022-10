Bolsonaro perdeu paciência com a 'estratégia' de André Janones, muita praticada por aliados e apoiadores nas redes sociais - JL ROSA / AFP

Bolsonaro perdeu paciência com a 'estratégia' de André Janones, muita praticada por aliados e apoiadores nas redes sociaisJL ROSA / AFP

Publicado 16/10/2022 08:38 | Atualizado 16/10/2022 08:55

Brasília - O presidente da República, Jair Bolsonaro (PL), formalizou na noite de sábado, 15, o pedido da cassação da candidatura do adversário Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e do candidato a vice, Geraldo Alckmin (PSB), no Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Na ação, o candidato à reeleição acusa a chapa Lula-Alckmin de propagação de fake news e ainda acrescentou o deputado federal André Janones (Avante), reeleito em Minas Gerais, no pedido de impugnação.

É válido salientar que Bolsonaro é alvo de investigação pelo motivo desde 2019, quando teve o nome incluído no inquérito do Supremo Tribunal Federal (STF) que apura a divulgação de informações falsas,

ofensas e ameaças a ministros da própria Corte.

A defesa do presidente da República classifica Janones como uma "fábrica de fake news" e aponta que a chapa de oposição se beneficia das ações do deputado federal. Os advogados do PL apontam ainda que o parlamentar mineiro tem cometido "abuso dos meios de comunicação".

"Vem utilizando de suas redes sociais como verdadeira fábrica de fake news, para divulgar e incentivar o compartilhamento em massa de publicações de conteúdo sabidamente falso, além de promover maliciosas ações coordenadas com o objetivo desvelado de esvaziar a eficácia das decisões proferidas pela Justiça Eleitoral", aponta a ação.

Para tentar a impugnação e também a suspensão das contas de Janones nas redes sociais, o PL juntou 53 páginas e incluiu algumas de suas publicações. A equipe de Bolsonaro estuda o pedido da quebra dos sigilos bancários e fiscal do deputado.