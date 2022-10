Candidatos à presidência participam de debate da Band - Reprodução / Band

Publicado 16/10/2022 22:54

O candidato Lula (PT) fez uma referência à live que o candidato Bolsonaro (PL) fez na madrugada deste domingo (16). Os candidatos participam do debate do segundo turno das eleições presidenciais, que ocorre na noite deste domingo na TV Bandeirantes.



"Você deve ter deitado com a consciência muito pesada pra fazer live 1h da manhã", disse Lula.



O presidente Bolsonaro fez a live para prestar esclarescimentos sobre as acusações de pedofilia contra ele. Em um canal do Youtube, o presidente afirmou que "pintou um clima" , entre ele e meninas de 14 e 15 anos venezuelanas.