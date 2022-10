Presidente faz promessa de Auxílio Brasil vitalício em caso de reeleição - Reprodução / Band

Presidente faz promessa de Auxílio Brasil vitalício em caso de reeleição

Publicado 16/10/2022 21:41

O candidato Jair Bolsonaro (PL) afirmou que, caso eleito, manterá o Auxílio Brasil. Em pergunta a respeito do orçamento federal, Bolsonaro afirmou que vai manter a despesa do Auxílio Brasil "de forma permanente e vitalícia". Segundo o presidente, a verba virá de reforma tributária.



Lula discordou e afirmou que o PT propôs um auxílio maior do que Bolsonaro havia proposto no início e que a Lei de Diretrizes Orçamentárias do presidente prevê o pagamento somente até 31 de dezembro.

Bolsonaro rebate

Ao mencionar o discurso de Lula (PT) de que o povo vai voltar a comer picanha, Bolsonaro afirmou que o ex-presidente tem "propostas mirabolantes e mentirosas".

Ele afirmou que o Bolsa Família pagava pouco. "Se podia dar algo melhor, por que não deu lá atrás?", questionou.