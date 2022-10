Em debate na Band, Lula diz ter 'certeza que o Congresso vai votar uma reforma tributária' - Ivonete Dainese

Publicado 16/10/2022 20:47

No início do debate realizado pela Band na noite deste domingo (16), o candidato à Presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em resposta sobre de onde seria retirado o dinheiro para se fazer cumprir os planos de governo, disse ter certeza de que o Congresso votará em uma reforma tributária "para taxar menos os mais pobres trabalhadores".



"Nós provamos à sociedade brasileira que é possível a gente ter capacidade de investimento quando a gente planeja e quando a gente coloca dinheiro no lugar certo", disse. "Se você souber trabalhar, planejar, você vai ter o dinheiro para fazer as coisas", declarou o petista.



O petista reafirmou promessa de campanha de Imposto de Renda zero para quem ganha até R$ 5 mil. "E ainda vamos ter dinheiro para fazer as políticas que nós fizemos", finalizou.

Os candidatos Lula (PT) e Bolsonaro (PL) participam do primeiro debate do segundo turno, na TV Band.

*Com informações do Estadão Conteúdo