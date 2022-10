Comitiva de Jair Bolsonaro é acompanhada por Sergio Moro e Deltan Dallagnol - Reprodução / Mídias Sociais

Publicado 16/10/2022 20:34

Os ex-membros da Lava Jato Sergio Moro e Deltan Dallagnol estão na comitiva que acompanham o candidato Jair Bolsonaro (PL) no debate da Band, na noite deste domingo (16).

O ex-ministro do atual presidente e o ex-procurador da força-tarefa se aproximaram da campanha bolsonarista neste segundo turno.

A justificativa de Moro e Deltan é evitar que o PT volte ao poder.

O candidato à reeleição presidencial, Jair Bolsonaro (PL), foi o segundo a chegar na sede da TV Bandeirantes, em São Paulo, onde ocorre o primeiro debate do segundo turno das eleições, neste domingo (16).

Questionado sobre a fala referente as meninas venezuelanas, quando o presidente afirmou que "pintou um clima" entre ele e as meninas de 14 e 15 anos, ele afirmou que as últimas 24 horas formas as "mais terríveis" da vida dele.

"Tentaram me atingir naquilo que é mais sagrado para minha: a defesa da família e das crianças. Me acusam de genocida, miliciano, canibal e agora pedófilo . Lamento que não tenha nada de concreto contra mim. Esse nível da campanha é o pior possível", disse.