Bolsonaro e Lula disputam o segundo turno no dia 30 de outubro - Ivonete Dainese

Publicado 15/10/2022 19:15 | Atualizado 15/10/2022 19:20

A segunda pesquisa do Instituto Futura para o segundo turno das eleições presidenciais, divulgada pelo Banco Modal, aponta diferença mínima entre os presidenciáveis . Os números mostram que o ex-presidente Lula (PT) tem 46,9%, e o atual presidente Bolsonaro (PL), 46,5%. O pleito está marcado para o dia 30 de outubro.

A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais, para mais ou para menos, o que indica que os dois candidatos estão tecnicamente empatados. Brancos e nulos somaram 4,3%, enquanto que indecisos, 2,3%.

Na primeira pesquisa, publicada na semana passada, Lula aparecia com 48,8%, e Bolsonaro com 45,4%. Foram realizadas 2.000 entrevistas entre os dias 10 a 12 de outubro de 2022. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral, sob o protocolo BR-06280/2022