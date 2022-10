Tarcísio - Reprodução/Instagram

Publicado 15/10/2022 13:03

O concorrente ao Governo do Estado de São Paulo pelo Republicanos, Tarcísio de Freitas, recebeu o apoio oficial do cantor Zezé de Camargo. Em vídeo publicado nas redes sociais, o artista defendeu a eleição do candidato do presidente Jair Bolsonaro (PL) e que disputa o cargo contra o petista Fernando Haddad.

"Estou ao lado do Tarcísio, ministro da Infraestrutura que fez muito pelo Brasil. Eu não tenho partido político, eu acredito nas pessoas. Acompanho o Tarcísio há algum tempo e posso dizer a vocês com toda a garantiu do mundo. É um cara que sabe o que faz, que trabalha e que mostrou ao Brasil a que veio. Ele mudou a infraestrutura desse país", afirmou.

Obrigado pelo apoio, Zezé Di Camargo! São Paulo pode mais!#Tarcísio10 pic.twitter.com/YD60Fqi0iC — Tarcísio Gomes de Freitas (@tarcisiogdf) October 14, 2022



Zezé ainda falou do atual momento do Estado de São Paulo. "O Estado mais rico da Federação, que tem 31% do PIB nacional, não poderia estar como está. Falo isso porque moro em São Paulo e devo muito a esse Estado", completou.



Vale lembrar que o candidato suspendeu suas agendas públicas neste fim de semana por conta de questões familiares. A mãe dele sofreu uma fratura de fêmur e havia passado por cirurgia. Agora, precisará submeter-se a novo procedimento cirúrgico. Sendo assim, o candidato passará o fim de semana em Brasília.



A previsão é que Tarcísio retome as agendas de campanha na segunda-feira.