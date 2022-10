Camila Pitanga posta foto se declarando para Patrick Pessoa e apoiando Lula - Reprodução Interet

Publicado 22/10/2022 10:58

Rio - Camila Pitanga usou as suas redes sociais na noite da última sexta-feira (22) para declarar o seu amor. Namorando o autor Patrick Pessoa há mais de um ano, a atriz postou uma foto dos dois se beijando apaixonados e explicou não ser nenhuma data especial. Aproveitando a oportunidade, a artista também aproveitou para reforçar seu apoio à candidatura de Lula.

Camila e o namorado apoiam publicamente o candidato à Presidência desde o início. A artista utiliza frequentemente suas redes sociais para divulgar cliques com o ex-presidente e, com a proximidade do segundo turno das eleições, intensificou suas postagens. Na legenda dessa publicação, disse: "Não é aniversário de namoro, não é aniversário dele, é só vontade de dividir aqui meu amor com vocês. Amor que eu tenho pela vida. Amor que é guia pra tudo que tenho feito. Esse é o sentimento pra gente colocar nas urnas no dia 30. E é com o Lula: vote 13!"

A publicação recebeu muitos comentários comemorando o amor dos dois e apoiando a escolha de candidato. Outros famosos como a ex-BBB Thelma, o ator Marcelo Varzea, e a atriz Georgiana Goes, deixaram corações em forma de demonstração de carinho. Já a atriz Elisa Lucinda escreveu: "Que lindeza"