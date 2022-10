Virginia Fonseca e Zé Felipe mostram o rostinho de Maria Flor - Reprodução do Instagram

Publicado 22/10/2022 12:26 | Atualizado 22/10/2022 12:35

Rio - Virginia Fonseca e Zé Felipe, mostraram pela, pela primeira vez, o rostinho de Maria Flor em publicação no Instagram. A pequena, que nasceu em uma maternidade de Goiânia, nesta sábado, é a segunda filha do casal . Os dois já são papais de Maria Alice, de um ano. Na publicação, a influenciadora ainda deu mais detalhes sobre a chegada da bebê.

"Nossa Florzinha chegou às 5h33 da manhã, com 3,160kg e 48cm. Só sabemos agradecer a Deus por tudo que Ele faz por nós e por nos honrar com duas princesas linda. Gratidão. Somos as pessoas mais felizes do mundo", escreveu Virginia na legenda.

Não demorou muito para amigos e fãs do casal reagirem à publicação. "Que Deus abençoe sempre essa família linda", desejou Lorena Improta. "Que lindeza. Parabéns. Que anjinho", disse Gabi Martins. "Que benção. Felicidades. Família linda", afirmou Gabriela Pugliesi. "Que lindos", destacou um internauta.