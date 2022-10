Juliana Paes se torna embaixadora de projeto que promove intercâmbio cultural entre Brasil e Índia - Reprodução Internet

Publicado 22/10/2022 13:12

Rio - Juliana Paes compartilhou na última sexta-feira (21) um novo projeto do qual se tornou embaixadora. Orgulhosa desse passo, a atriz explica que a sua personagem, Maya, na novela "Caminho das Índias", exibida na TV Globo em 2009, a levou para mais um momento inesquecível em sua vida. A artista foi convidada para ser embaixadora do projeto de ensino intercultural no Colégio Estadual Jornalista Maurício Azedo, no bairro Cajú, na Zona Portuária do Rio de Janeiro.

Na legenda da publicação, explicou em detalhes: "Vamos falar de coisa boa porque é sexta!!!!! Por causa da Maya, de Caminho das Índias, fui convidada para ser embaixadora do projeto de ensino intercultural no Colégio Estadual Jornalista Maurício Azedo, no Caju, aqui no Rio! Que dia legal que foi!!! A ideia é implementar um ensino com ênfase no intercâmbio cultural Índia/Brasil… Aulas de inglês, ioga, técnicas de informática, possibilidades de intercâmbio com a Índia! E essa será só a primeira escola de muitas, tomara! Os alunos refizeram uma cena de Caminho das Índias e me convidaram para reviver a eterna Maya. É claro que me juntei nessa!!"

O projeto abrange outros colégios e outros países, promovendo o intercâmbio de culturas e até estudantes com todo o mundo. Neste ano, além do espanhol, a rede conta com 12 interculturais, com ensino de francês, alemão, italiano, coreano, japonês, russo, inglês, turco e mandarim. O projeto Índia/Brasil será implementado em 2023.

Nos comentários, amigos, familiares e famosos se juntaram aos seus fãs para parabenizar a iniciativa. O ator Henri Castelli comentou: "Incrível parceira!", a atriz Lucy Alves escreveu: "Que massa" e o ator e antigo colega de elenco Ary Fontura deixou o seu elogio: "Maravilhosa"