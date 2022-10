Maria Beltrão mobilizou seguidores para corrente de oração pela recuperação de Susana Naspolini - Reprodução/Instagram

Publicado 22/10/2022 16:42

Rio - Maria Beltrão divulgou um vídeo no Instagram neste sábado para convocar uma corrente de oração pela recuperação de Susana Naspolini, que enfrenta pela quinta vez a luta contra o câncer. Dessa vez, a doença atingiu o osso da bacia e se espalhou por outros órgãos do corpo. A repórter de 49 anos está internada em um hospital de São Paulo há cerca de uma semana.

Julia Naspolini, filha da repórter, comoveu os internautas na última sexta-feira ao relatar o agravamento no quadro clínico da mãe e pedir as orações do público . "Não sei o que ela acharia de eu estar falando com vocês, mas eu acabei de conversar com o médico dela e ele disse que o estado dela é muito, muito grave. É gravíssimo. O câncer, ela estava com metástase no osso da bacia e já tinha se espalhado para medula óssea desde julho. Então, ela vinha com uma quimioterapia mais forte, que foi a que fez ela perder o cabelo. Mas a metástase se espalhou por vários outros órgãos, dentre eles o fígado. O fígado está muito comprometido, está muito espalhado pelo fígado. Ele disse que eles não sabem mais o que fazer, não sabem se tem alguma coisa mais para ser feita, que o estado dela é muito grave", contou ela, aos prantos.