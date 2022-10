Iza posa de tolpess e calcinha - Reprodução Instagram

Iza posa de tolpess e calcinhaReprodução Instagram

Publicado 22/10/2022 15:44 | Atualizado 22/10/2022 15:53

Rio - Dez dias após oficializar o término do seu casamento, Iza publicou no seu Instagram, neste sábado (22), cliques exaltando sua beleza natural. A cantora aparece em uma praia deserta, vestindo apenas uma calcinha e brinca na legenda: "Juma tá diferente", fazendo referência à personagem da novela "Pantanal".

fotogaleria

Nos comentários, amigos, fãs, seguidores e outras celebridades elogiaram o corpo escultural da dona do hit "Talismã". A ex-BBB Maria escreveu: "eita como é gostosa", Preta Gil elogiou: "Deusa", Sabrina Sato brincou: "Você não existe!", o cabelereiro Fernando Torquatto comentou: "Linda com esse cabelo", e a estilista Bianca Jahara disse: "Juma só no cenoura e bronze".

Iza, que estourou recentemente com o feat "Me perdoa", com Ferrugem, recebeu também muitos elogios dos seus seguidores. Mensagens como: "Gente, ela não é uma mulher, é uma obra de arte" e "A mulher mais bonita do Brasil" foram as mais vistas.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por IZA (@iza)