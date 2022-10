Paolla Oliveira e Diogo Nogueira - Reprodução/Instagram

Publicado 23/10/2022 07:33 | Atualizado 23/10/2022 07:36

Rio - Diogo Nogueira se declarou para Paolla Oliveira através do Instagram, neste sábado, após lembrar que há um ano escreveu a música "Flor de Caña", em homenagem a amada. Ele compartilhou um vídeo com os fãs mostrando momentos especiais ao lado da atriz, que está no ar em "Cara e Coragem", da TV Globo, usando a canção como trilha sonora.

"Um ano que eu fiz essa música pra retribuir o presente que a vida me deu!", escreveu o sambista. Paolla respondeu a publicação: "Uma homenagem linda que me enche de alegria toda vez que vejo. Vamos cantar e bailar essa vida cheios de amor!"







Nesta o fim do mês passado, a atriz desmentiu os boatos de um possível término do relacionamento dos dois após internautas notarem a ausência de interações entre eles nas redes sociais. "Que pena que a felicidade de um relacionamento pra muita gente é baseada na quantidade de posts e na presença on-line. Que maravilha que pra gente não é. Nosso relacionamento é real e nosso. Essas fotos aqui são porque eu já queria postar mesmo, mas pra quem precisa delas por qualquer motivo, estão aí. Good vibes", disparou a atriz na ocasião. Paolla e Diogo estão juntos desde julho do ano passado.