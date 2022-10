Carla Perez e Xanddy - Reprodução/instagram

Publicado 25/10/2022 19:50

Rio - Carla Perez usou o Instagram nesta terça-feira para comemorar 23 anos do início do relacionamento com Xanddy. A ex-dançarina do "É o Tchan!" escreveu uma declaração de amor e compartilhou um vídeo com momentos especiais ao lado do marido. O casal tem dois filhos: Camilly, de 20 anos, e Victor de 19 anos.

fotogaleria "25 de outubro de 1999 foi o nosso primeiro beijo e aqui estamos para honra e glória do Senhor. 23 anos juntos, 21 de casados, eis que chegou nossas bodas de Zircão. Casamento primeiro é AMOR, compromisso que precisa está alicerçado na sabedoria. É um desafio que requer entrega, respeito, compreensão. A união de dois indivíduos que vão caminhar juntos, lado a lado, na missão de se moldarem dia após dia e, nessa jornada, será preciso o ceder, o cuidar e o respeitar. Terão que se despir da vaidade, do orgulho e do ego. Casamento no início é aquele fogaréu, mas quando o fogo fica brando, tem quem abra mão precipitadamente, sem se esforçar para reaquecer a fogueira. Casamento é fogueira na garoa e enquanto houver brasa, ainda existirá a essência do que nos levou ao altar", escreveu.

"Diferente dos outros aniversários de casamento em que fazemos declarações rasgadas um para o outro, este ano, nós dois, escrevemos esse textão. Queremos fortalecer e inspirar ainda mais os casais que estão começando e tbm os que já estão na caminhada, para que sejam fortes e que não tenham dúvidas de que vale a pena. Nosso casamento está longe de ser perfeito, na verdade casamento é uma montanha russa mesmo. Vai existir altos e baixos, porém, toda vez que tivermos dúvidas do que somos um para o outro, o segredo é recomeçar. Voltar ao ponto de partida, sim, lá onde tudo começou, conversar, relembrar os pontos positivos que fizeram os pombinhos se amarem. Acredite no amor: VALE A PENA! Invista e, se preciso, recomece quantas vezes necessário for. Todo amor do mundo pra vocês que nos leem aqui. E que, não apenas hoje nessa data comemorativa, mas eternamente, que Deus continue abençoando e blindando a nossa união."