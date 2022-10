Pedro Scooby se defende após publicar foto em que aparece com bolos de dinheiro nas mãos - Reprodução/Instagram

Publicado 26/10/2022 22:38 | Atualizado 26/10/2022 22:43

Rio - Pedro Scooby mandou um recado para os críticos de plantão após dividir a opinião dos seguidores com uma foto em que aparece com bolos de notas de R$ 50 e R$ 100 nas mãos. O clique publicado no Instagram do ex-BBB foi tirado durante as gravações do videoclipe de "Realengo Freestyle", de L7nnon e Rare G. Nesta quarta-feira, o surfista se defendeu das acusações de que estaria "ostentando" desnecessariamente.

"Pra começar... Eu não vejo aquilo ali como ostentação, eu vejo como inspiração. Eu era um moleque de Curicica que ia para a praia de van e não tinha nenhuma referência, ninguém que tinha se dado bem na vida", começou o carioca, nos Stories.

Em seguida, Scooby deixou bem claro o que pensa sobre mostrar a fortuna que conquistou: "O mais importante pra mim é ser feliz, mas se eu puder ser feliz e ainda ter dinheiro. Pô, é o melhor dos dois mundos. Às vezes eu sinto como se ter dinheiro fosse uma agressão e não uma vitória. As pessoas se incomodam com isso... Mas tem que mostrar mesmo o que conquistou, através da honestidade, de luta, de batalha. Não é pecado ser rico, não é pecado ter dinheiro", declarou.

