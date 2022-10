Ana Hikari critica escalação de influenciadores no lugar de atores e atrizes - Reprodução/YouTube

Ana Hikari critica escalação de influenciadores no lugar de atores e atrizesReprodução/YouTube

Publicado 26/10/2022 21:26 | Atualizado 26/10/2022 21:26

Rio - Ana Hikari foi sincera ao criticar a contratação de influenciadores digitais para trabalhos na televisão, como foi o caso Jade Picon, que estreou como atriz na novela "Travessia", da TV Globo. Em entrevista ao podcast "Subversa Lab", da ex-BBB Hana Kalil, a ex-"Malhação" disse que a profissão tem sido banalizada por causa da escalação de pessoas sem registro profissional para atuar.

fotogaleria

"É um assunto tão delicado. Tipo, você faria uma cirurgia com um influenciador só por ele ser famoso?", questionou ela. A atriz da série "As Five" ainda demonstrou solidariedade com as pessoas que migram para a atuação: "Eu também queria conversar com essas pessoas, saber como é que eles estão se sentindo, porque não é fácil ficar 12 horas gravando, vivendo a vida de outra pessoa, e depois voltar pra casa e ainda decorar mais 20 páginas de texto", disse.

Em outro momento, Ana defendeu que a carreira de ator ou atriz "é uma profissão como qualquer outra", e requer estudo e dedicação. "Eu vejo a atuação como algo elitista, e não deveria ser, onde as pessoas que não tem condições não conseguem chegar, enquanto outras com privilégios estão chegando", desabafou.

A apresentadora do programa ainda comentou que muitos atores tem se transformado em influenciadores pela falta de oportunidades: "Você sente que está numa posição de ter que se tornar influenciadora também? De ter que criar conteúdo?", perguntou Hana. "Eu entendi que a maneira de agradecer as pessoas que me seguem é levando para eles informação", respondeu Ana, deixando claro que é atriz e não criadora de conteúdo.