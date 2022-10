Arthur Picoli e Galvão Bueno gravam projeto misterioso para a TV, em São Paulo - Reprodução/Instagram

Arthur Picoli e Galvão Bueno gravam projeto misterioso para a TV, em São PauloReprodução/Instagram

Publicado 26/10/2022 20:36

Rio - Arthur Picoli surpreendeu os fãs, nesta quarta-feira, ao postar uma foto ao lado de Galvão Bueno. Em postagem no Instagram, o ex-participante do "BBB 21" celebrou a oportunidade de trabalhar ao lado do narrador da TV Globo, sem dar detalhes sobre o projeto em que está envolvido. Na foto, o influenciador surge com uma camisa da seleção brasileira enquanto abraça o locutor.

fotogaleria

"Aquela estreia com pé direito! Sonhar, correr atrás e realizar. Galvão é um ser humano fantástico", escreveu Arthur, na legenda da publicação. O empresário que acompanha a carreira do ex-BBB também celebrou a parceria nos Stories e revelou informações sobre o projeto: "Que trabalho lindo! Em breve na TV pra vocês! Arthur + Galvão. Muito orgulho de você, menino", disse Marcus Moraes.

Na terça-feira, Arthur fez suspense ao conversar sobre a novidade com os fãs, destacando a importância do trabalho: "Estou ansioso, nem consegui assistir ao jogo do Flamengo direito. Já fiz coisas grandes, com pessoas e marcas grandes, mas amanhã vai ser... Sabe quando você já sonhou com uma parada? Isso nunca passou pela minha cabeça, nunca sonhei. Nunca imaginei que, de onde eu vim, eu teria chance de aparecer ali, com quem eu vou estar e fazendo o que vou fazer", confessou ele.

"Estou numa ansiedade terrível, com muita dor no estômago. Muito sono, muita dor de cabeça, mas não consigo dormir. Só quero que chegue amanhã logo. É muito doido olhar para os meus 19 anos, quando parei de jogar, me machuquei pela última vez e resolvi deixar para lá. Não imaginava que teria uma reviravolta dessa na minha vida, mas são meus altos e baixos que fazem um personagem maneiro", continuou o ex-brother, que já jogou por times como Ponte Preta e Atlético Goianiense.

Em seguida, Arthur finalizou: "Pouco me importa se vai ser muito ou pouco tempo, principal, secundário, figurante. O que importa é que sou eu, que é um trabalho diferente de tudo que já fiz, com um alcance diferente de tudo que já fiz e vai ser complementado com uma surpresa em breve. É maneiro lembrar do primeiro trampo que fiz com essa galera, o que vou fazer agora e o que vamos fazer para complementar. Felicidade resume", declarou.