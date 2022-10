Isabella Scherer - Reprodução/instagram

Isabella Scherer Reprodução/instagram

Publicado 26/10/2022 19:48

Rio - Isabella Scherer relatou para os seguidores nesta quarta-feira as dificuldades no processo de amamentação dos gêmeos Mel e Bento, frutos do relacionamento com Rodrigo Calazans. A atriz e campeã do "Masterchef Brasil 2021" tem compartilhado nas redes detalhes da maternidade desde a revelação da gravidez.

"Gente, essa noite eu pulei uma mamada para dormir a noite inteira, eles tomaram fórmula, uma vez só. E o meu peito, meu Deus, está muito duro, de verdade, estou massageando, mas está bizarro. O meu peito acordou uma pedra", contou.

A atriz ainda contou que vem retornando os cuidados com o corpo após o parto dos filhos. "Em umas três semanas cuidando melhor da minha alimentação, voltei a me exercitar, o meu corpo mudou totalmente", disse.