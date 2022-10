Tatá Werneck revela 'pânico de avião' ao fazer viagem de carro para São Paulo - Reprodução/Instagram

Publicado 26/10/2022 15:50

Rio - Tatá Werneck surpreendeu os fãs ao revelar que preferiu fazer uma longa viagem de carro do Rio para São Paulo, ao invés de pegar a famosa "ponte aérea". A apresentadora do "Lady Night" foi aos Stories do Instagram para se distrair conversando com os seguidores durante o trajeto que deve levar cerca de sete horas.

"Vou abrir uma caixinha de perguntas porque estou indo de carro para São Paulo. E aí, meu amor, são de seis a sete horas de carro", disse a humorista, que logo foi questionada sobre o motivo de não viajar de avião. "Tenho pânico de avião. Já parei três voos internacionais", contou ela, que estava sentada no banco do carona.

Seguindo a linha bem humorada que costuma usar em suas postagens, a comediante ainda confessou um lado negativo de cair na estrada. "Inclusive, fico muito enjoada em carro. Muito. Vou vomitar daqui a dois minutinhos", disparou.

No último domingo, Tatá Werneck e Rafa Vitti reuniram amigos em um festão para celebrar o aniversário de 3 anos de Clara Maria, primeira filha do casal. "Há 3 anos, quando você nasceu, eu renasci. Eu entendi a potência de Deus. Do amor. Da entrega. Fiz e faço e farei tudo que puder para que você tenha a melhor vida do mundo", declarou a humorista, em homenagem feita para a herdeira nas redes sociais.