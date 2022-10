Marlon Wayans protagonizou ’As Branquelas’ junto do irmão, Shawn Wayans - Reprodução

Publicado 26/10/2022 13:56 | Atualizado 26/10/2022 14:11

Rio - Marlon Wayans, um dos protagonistas de "As Branquelas", opinou sobre a possibilidade de ser "cancelado" se o filme fosse produzido nos dias atuais. Questionado pelo site "Buzzfeed", o ator e comediante, de 50 anos, defendeu a trama.

"Filmes como 'As Branquelas' são necessários. Eu não sei em que planeta estamos, onde você acha que as pessoas não precisam de risadas e que as pessoas precisam ser censuradas e canceladas", disse Marlon. "Se uma piada vai me cancelar, obrigado por me fazer esse favor. É triste que a sociedade esteja neste lugar onde não podemos mais rir. Eu ainda vou contar minhas piadas do jeito que eu as conto", declarou o humorista.

Em 2004, Marlon Wayans estrelou a comédia de sucesso ao lado do irmão Shawn Wayans. Junttos, eles interpretaram dois policiais negros que precisam se disfarçar de patricinhas loiras para desvendar um crime. "Conheço meu público. Meu público vem aos meus shows todo fim de semana e eles saem se sentindo ótimos e rindo. Uma coisa sobre os Wayans: sempre contamos a pior piada da melhor maneira", completou.