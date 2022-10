Após anúncio de gravidez de Carla Dias, mãe de Kaká revela sexo e nome do bebê - Reprodução / Instagram

Após anúncio de gravidez de Carla Dias, mãe de Kaká revela sexo e nome do bebêReprodução / Instagram

Publicado 26/10/2022 12:26 | Atualizado 26/10/2022 12:29

Rio - Simone Leite, mãe de Kaká, usou as redes sociais, nesta terça-feira, para comemorar a chegada de mais um neto. No Instagram, ela republicou o vídeo do anúncio feito pelo ex-jogador de futebol e a nora, Carol Dias , e entregou qual será o nome e o sexo do segundo filho do casal.