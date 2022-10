Gabi Martins e Gui Napolitano dois anos após término conturbado - Reprodução/Instagram

Gabi Martins e Gui Napolitano dois anos após término conturbadoReprodução/Instagram

Publicado 26/10/2022 21:49

Rio - Gabi Martins usou as redes sociais, nesta quarta-feira, para revelar que fez as pazes com Gui Napolitano, dois anos depois dos ex-BBBs terminaram o namoro de oito meses. Em postagem no Twitter, a cantora explicou que se encontrou com o influenciador recentemente e os ex-colegas de confinamento decidiram encerrar o conflito.

"Não é porque não deu certo com alguém que eu preciso ser inimigo dela. Com o tempo e com a maturidade, a gente percebe nossos erros e tudo se resolve. Eu e Gui conversamos, depois de 2 anos, e estamos em paz. Seguimos amigos", declarou a artista.

A publicação veio após os ex-participantes do "BBB 20" se reencontrarem em uma festa de Halloween, no último sábado, em São Paulo. Depois disso, o ex-casal voltou a se seguir no Instagram, atitude que não passou despercebida pelos fãs dos dois.

Não é porque não deu certo com alguém que eu preciso ser inimigo dela . Com o tempo e com a maturidade , a gente percebe nossos erros e tudo se resolve. Eu e Gui conversamos, depois de 2 anos , e estamos em paz. Seguimos amigos :) — Gabi Martins - NAMORO SEPARADO NO YT (@gabimartins) October 26, 2022

Gabi Martins e Gui Napolitano iniciaram o relacionamento ainda durante o reality show da TV Globo e ficaram juntos até novembro de 2020. Na época, o modelo foi acusado de ser abusivo com a cantora. A loira chegou a revelar que o ex-namorado deu fim ao relacionamento por telefone, o que gerou diversas críticas nas redes sociais.