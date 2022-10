Regina Duarte posta vídeo apoiando Bolsonaro - Reprodução Internet

Regina Duarte posta vídeo apoiando BolsonaroReprodução Internet

Publicado 26/10/2022 20:58 | Atualizado 26/10/2022 21:05

Rio - Regina Duarte postou um vídeo na última segunda-feira (24) apoiando a candidatura de Jair Bolsonaro. A atriz, que ocupou o cargo de secretária da Cultura no governo do atual presidente, foi exonerada para assumir o comando da Cinemateca, em São Paulo. Apesar da intenção, a artista não chegou a tomar posse do cargo na instituição de apoio à arte e cultura. Com a proximidade do segundo turno, Regina reforçou com seus seguidores a sua intenção de voto no Tarcísio de Freitas para governador no estado de São Paulo, e Jair Bolsonaro para presidente.

No vídeo, aparece colando um adesivo de Bolsonaro em seu carro com um sorriso enquanto olha para a câmera, logo depois faz com as mãos o número dos candidatos e dá de ombros. Regina fecha o vídeo batendo palmas ao som do hino brasileiro versão instrumental. Na legenda, a artista escreveu: "Tarcísio pra governador: 10 para o bem do estado de SP!! E para presidente, claro que só pode ser 22"

Nos comentários, internautas deixaram mensagens apoiando a escolha e também criticando. Recados como: "Eterna Namoradinha do Brasil" e "Querida, linda, inteligente, fiel e defensora de nossa pátria amada" foram vistos com frequência, mas também mensagens ironizando as caretas da atriz no vídeo: "Kkkkkk tá precisando se tratar!", "Essa senhora está bem mesmo? O rosto meio cansado" e "Noção 0" foram vistas pelos apoiadores do ex-presidente Lula