Ludmilla confirma apresentação em Qatar - Reprodução Internet

Ludmilla confirma apresentação em QatarReprodução Internet

Publicado 26/10/2022 17:37 | Atualizado 26/10/2022 18:24

Rio - Ludmilla confirmou, nesta quarta-feira (26), que estará no Catar durante a Copa, para se apresentar. A cantora compartilhou em seu Story um post de uma página de fofoca e escreveu: "Avisa lá, pode falar que eu cheguei". Logo depois, dona do sucesso "Numanice" oficializou a apresentação com um tweet, dando mais detalhes. A Rainha da favela está cada vez mais alcançando o cenário internacional da musica, e avança a passos largos após ter lançado o hit "Tic Tac" com Sean Paul e Topo La Maskara.

fotogaleria

No seu Twitter, Lud escreveu: "Finamente posso contar pra vocês que no mês que vem nos vemos no palco do maior evento do mundo, a Copa do Mundo FIFA™ em Doha. Só vai dar o Brasil. A nossa Seleção Brasileira em campo e a Rainha da Favela com @Budweiser_BR no palco. Tô muito feliz com o convite!"

De acordo com a publicação compartilhada, o show acontecerá no dia 1 de dezembro, no The Bud World Club, um espaço do hotel W Hotel & Residences, na capital do país. A cantora já havia anunciado em seu Twitter há um mês que precisou recusar o convite para cantar a música oficial da Copa do Mundo, por conflitos de agenda. Agora, seus fãs especulam que esse show ao lado de Jason Derulo, Craig David e Lil Baby foi o motivo citado, e esperam ansiosos pela apresentação.

Os internautas no entanto, se mostraram preocupados, já que o país sede da Copa é conhecido por ser muito rigoroso com a população LGBTQIA+. Casada com Brunna Gonçalves desde 2019, seus fãs pediram para as duas tomarem cuidado, já que o Catar se torna perigoso.



Finamente posso contar pra vocês que no mês que vem nos vemos no palco do maior evento do mundo, a Copa do Mundo FIFA™️ em Doha. Só vai dar o Brasil. A nossa Seleção Brasileira em campo e a Rainha da Favela com @Budweiser_BR no palco. Tô muito feliz com o convite! pic.twitter.com/Jizx9ksCJb — LUDMILLA (@Ludmilla) October 26, 2022

corajosa... país podre desses — iug (@mergulhei__) October 26, 2022