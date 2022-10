Brenda Paixão e Matheus Sampaio - Fotos: Webert Belicio/Agnews

Publicado 26/10/2022 19:35 | Atualizado 26/10/2022 22:52

Rio - Brenda Paixão e Matheus Sampaio declararam o fim do noivado, na última terça-feira (25), por comunicado em suas redes sociais. O casal se conheceu no reality show da Netflix "Brincando com Fogo", no final de 2021, e desde então venceram o programa "Power Couple 6", além de continuarem causando nas redes sociais.

No início do mês de setembro deste ano, Matheus pediu a então namorada em casamento, durante um encontro com a cantora Demi Lovato nos bastidores do Rock in Rio. Os dois não davam indícios da separação, mas a influenciadora explicou que os motivos já perduravam há tempos.

No story de anúncio, Brenda escreveu: "Ciclos se encerram, ciclos se iniciam. Em respeito aos fãs de Bretheus, estou aqui para comunicar que eu e Matheus não somos mais um casal. Peço que continuem torcendo pela felicidade de ambos, agora cada um seguindo o seu caminho. Peço também que respeitem esse momento. Não existiu traição, foram outros motivos que levaram ao término e que só dizem respeito a nós. Espero que compreendam e que não criem especulações".

Horas depois, voltou a falar com seus fãs na rede social, a artista explicou a sua decisão mas não deu detalhes do motivo do término. Durante o seu discurso, Brenda citou mentiras e traições como obstáculo para o relacionamento, e disse: "A gente terminou e não existe possibilidade de voltar. Claro, eu não vou dizer: 'nunca mais dessa água não bebereis', até porque eu posso morder a minha língua, mas essa é minha decisão no momento".

"Eu fui uma mulher muito forte durante muito tempo. Eu fui uma parceria muito fod*, estive do lado dele nos momentos em que ele mais precisou. Eu o ajudei de todas as formas possíveis. Eu fui, além de mulher, namorada, amiga, eu fui uma mãe. Só que chega uma hora que esgota", continuou. Ela finalizou sua fala apontando que o ex-namorado parou de evoluir enquanto ela continuava, e finalizou: "Preciso que o Matheus cresça, eu preciso que o Matheus evolua, eu preciso que o Matheus recupere a dignidade, a força e eu preciso que ele volte a ser aquele Matheus por quem eu me apaixonei"

Matheus Sampaio também foi ao seu Story desabafar com os fãs. Visivelmente abatido, o influenciador abriu seu coração e assumiu a culpa pelo término: "Eu peço que vocês respeitem o meu momento, respeitem o momento dela. Tô muito nervoso, tô muito triste, tô muito tudo. É um turbilhão de emoções, mas querendo ou não também, né? Eu tenho culpa nisso e agora eu tenho que consertar as coisas, consertar a minha vida, dar a volta por cima e me tornar uma pessoa melhor".

E continuou: "O futuro a Deus pertence. Eu não tenho vergonha nenhuma de falar isso pra vocês, mas eu espero que em um futuro breve ou distante, que a gente se reencontre". Matheus finalizou mostrando sua esperança para o relacionamento dos dois: "Não quero esconder nem omitir o quanto eu a amo, né? E eu sei que no fundo ela me ama também, mas chegou num ponto que a gente precisa dar um tempo pra cuidar mais de si. E é o que eu preciso nesse momento, é o que ela precisa também, né? De um tempo afastada, sozinha"