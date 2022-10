Caio Castro ganha título de Mister Bumbum após cena de sexo com Letícia Colin em ’Todas as Flores’ - Reprodução

Caio Castro ganha título de Mister Bumbum após cena de sexo com Letícia Colin em ’Todas as Flores’Reprodução

Publicado 26/10/2022 18:05

Rio - Caio Castro conquistou um título um pouco incomum nesta quarta-feira (26). O ator, de 33 anos, faz parte do elenco de "Todas as Flores", novela da Globoplay, como Pablo, e surgiu completamente nu em uma cena de sexo com Vanessa, personagem de Letícia Colin e acabou recebendo um prêmio pelo seu bumbum.

fotogaleria

Devido ao sucesso da cena, a organização do concurso Miss Bumbum Brasil criou uma nova categoria: "Mister Bumbum Novelas". "Por conta da grande repercussão de seu bumbum, a equipe Miss Bumbum decidiu dar o título de "Mister Bumbum Novelas" para Caio", anunciou a premiação. "Gostaríamos de entregar o título em um jantar e já avisamos que tudo será pago por nós para evitar qualquer desconforto”, escreveu o perfil, fazendo referência ao episódio que o ator gerou uma polêmica ao reclamar de ter que pagar o jantar em encontros românticos.