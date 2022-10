Narcisa faz festa de aniversário e pede para não falarem de política - Reprodução Internet

Narcisa faz festa de aniversário e pede para não falarem de política

Publicado 26/10/2022 15:55 | Atualizado 26/10/2022 15:56

Rio - Narcisa Tamborindeguy comemorou seu aniversário de 56 anos, na última terça-feira (26), com seus amigos mais próximos. A escritora recebeu os convidados no Hotel Copacabana Palace, sua residência no Rio de Janeiro. No dia seguinte da data oficial, ainda recebeu homenagens de outros famosos que não puderam comparecer à festa.

Porém, a maior surpresa para os convidados foi o tema impedido de entrar nas rodas de conversa. Priscilla Levinsohn, Regina Rique, e o jornalista Bruno Chateaubriand foram algumas das pessoas chamadas para celebrar mais um ano de vida. Segundo imagens da decoração, Narcisa pediu aos convidados que não falassem de política, a fim de manter a boa conivência durante todo o evento. No bilhete, a artista escreveu: "Aniversário Narcisa! Favor não falar de política", nas vésperas do segundo turno das eleições nacionais.