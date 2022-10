Rihanna confirma retorno para os palcos com apresentação no Super Bowl 2023 - Reprodução / Instagram

Publicado 26/10/2022 15:13 | Atualizado 26/10/2022 15:19

Rio - O mistério não durou muito tempo! Algumas horas depois da Marvel atiçar os fãs de Rihanna com uma publicação que associava a trilha sonora de "Pantera Negra: Wakanda Forever" com a letra R, a cantora confirmou as especulaçãos. Ela lançará, nesta sexta-feira (28), o single "Lift Me Up", que será tema do filme com estreia marcada para novembro.

De acordo com a revista "Variety", a música é um tributo a vida e o legado do ator Chadwick Boseman, que interpretou o rei T'Challa, herói no primeiro filme, e morreu em 2020, vítima de um câncer colorretal. Além de ser a intérprete, Rihanna também escreveu a canção em parceria com a artista nigeriana Tems, o vencedor do Oscar Ludwig Göransson e o diretor Ryan Coogler.



"Depois de conversar com Ryan e ouvir os planos dele para o filme e para a canção, eu quis escrever algo que representasse um abraço quente de todas as pessoas que perdi na minha vida. Eu tentei imaginar como seria se eu pudesse cantar para eles hoje e expressar o quanto sinto a falta deles", disse Tems em comunicado à imprensa. "Rihanna tem sido uma inspiração para mim, e vê-la interpretar essa música é uma honra incrível", completou.



"Lift Me Up" marca o retorno de Rihanna à música, que lançou seu último álbum, "ANTI", em 2016. Desde então, a cantora vinha se dedicando a outros empreendimentos e funções profissionais. Em 2017, a artista lançou sua empresa de cosméticos aclamada pela crítica, Fenty Beauty, e os fãs estavam perdendo a esperança que ela voltaria ao ramo musical.