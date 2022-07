Marvel divulga primeiro trailer de - Reprodução

Publicado 24/07/2022 17:46 | Atualizado 24/07/2022 17:58

Rio - A continuação do filme "Pantera Negra", intitulada como "Pantera Negra 2: Wakanda Para Sempre", ganhou seu primeiro trailer neste sábado (23), durante o painel da Marvel na Comic-Con de San Diego, nos EUA, causando grande comoção aos fãs presentes no evento e nas redes sociais. Isso porque a sequência que conta a história da nação africana de Wakanda trouxe à tona a falta do ator que deu vida ao protagonista da trama.

Chadwick Boseman, que interpretou o rei T'Challa, herdeiro do manto do Pantera Negra, morreu em agosto de 2020, vítima das complicações de um câncer no colorretal, diagnosticado quatro meses antes da gravação do filme. Desde então, a Disney, plataforma que detém os direitos da Marvel, afirmou que não vai escalar outro ator para interpretar T'Challa, e vai focar no reino fictício de Wakanda e nos outros personagens apresentados no primeiro filme.

O trailer homenageia Chadwick, que deixou um legado de aceitação e representatividade ao reinventar o papel do negro no cinema. O novo filme mantém viva a memória do astro enquanto avança na trama respeitosamente, dando destaque a mãe de T'Challa, a rainha Ramonda, personagem de Angela Basset, além de mostrar pela primeira vez a participação do ator mexicano Tenoch Huerta como Namor, o mutante submarino dos quadrinhos da Marvel, e retratar o que parece ser uma batalha entre os reinos de Wakanda e Atlântida.

Lançado em 2018, "Pantera Negra" alcançou feitos históricos ao receber sete indicações da Academia, sendo o primeiro filme de super-herói a ser indicado ao Oscar de "Melhor Filme". O longa saiu da premiação com três estatuetas: "Melhor Trilha Sonora Original", "Melhor Figurino" e "Melhor Design de Produção", sendo as últimas duas categorias conquistadas pela primeira vez por uma mulher negra.

"Pantera Negra 2: Wakanda Para Sempre" tem estreia prevista para 10 de novembro e fãs especulam quem herdará o manto do Pantera Negra. O filme encerra a fase 4 da Marvel.