Giovanna Ewbank falou sobre o filho durante podcast com Fernanda Paes Leme - Reprodução/Youtube

Publicado 26/10/2022 17:03

Rio - Giovanna Ewbank revelou durante o "Quem Pode, Pod", podcast que apresenta ao lado de Fernanda Paes Leme, uma travessura do filho do meio. No episódio que recebeu Antônio Fagundes, a apresentadora contou que deixou Bless de castigo após o menino gastar mais de R$ 1 mil em jogos eletrônicos.

fotogaleria "Ele está de castigo, está dois meses sem jogar videogame porque ele sabe que não pode comprar games e aí ele pede. A gente vê se pode, se não tem muita violência. Mas teve uma noite que eu e Bruno estávamos vendo série e, de repente, começa a vir um monte de cobrança no cartão de mais de R$ 1 mil. A gente desceu e falou com ele. Foi lá e comprou um monte de jogo que não podia. Está nervoso para voltar a jogar videogame... tadinho", relatou.

Madrinha de Bless, Fernanda Paes Leme contou que o menino passou a realizar outras atividades longe dos jogos. "Ele passou a desenhar, desenha muito, Fagundes. Desenha super bem, passou a focar naquilo", disse. ""Esse castigo foi maravilhoso para a gente", brincou Ewbank.