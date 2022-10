Crol Dias e Kaká esperam o segundo filho - Reprodução do instagram

Publicado 25/10/2022 13:57

Rio - Carol Dias e o ex-jogador Kaká anunciaram a gravidez do segundo filho, no Instagram, nesta terça-feira. No vídeo publicado na rede social, a influenciadora aparece mostrando seu visual e fazendo caras e bocas. Logo depois, ela vira de lado e exibe a barriguinha de 21 semanas de gestação. Na sequência, a loira recebe o carinho do amado e da filha, Esther, de um ano.

"Não é só mais um look do dia", escreveu Carol na legenda. "Glória a Deus! Família, projeto de Deus", comentou Kaká. Os amigos e fãs do casal logo reagiram a novidade. "Tão linda! Felicidades musa! Que Deus abençoe muito", comentou Gabrielle Araújo. "Que feliz!", afirmou Beatriz Ferraz, esposa do cantor Dilsinho. "Meu Deus, chorando aqui de alegria! Que notícia maravilhosa, que Deus abençoe muito vocês. Que venha com muita saúde, chuva de bençãos na vida de vocês", destacou um internauta.

Nos stories, Carol falou mais sobre a gravidez. "Foi muito difícil esconder por cinco meses essa gestação. As pessoas mais próximas já sabiam, até porque a barriga está bem aparente. A gente resolveu segurar dessa vez pra colocar nas redes sociais, por uma questão não só de insegurança, que causa um aborto que tive no início desse ano, mas também por uma questão pessoal. A gente sentiu que deveria postar um pouco mais pra frente, com uma gestação mais avançada", explicou.