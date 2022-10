Dado Dolabella e Wanessa Camargo - Reprodução do Instagram

Publicado 25/10/2022 11:01 | Atualizado 25/10/2022 11:02

Rio - O relacionamento de Dado Dolabella, de 42 anos, e Wanessa Camargo, de 39 anos, segue firme e forte. Apesar de não assumir o namoro publicamente, o casal viajou juntinho na manhã desta terça-feira. O ator compartilhou um vídeo, no Instagram Stories, em que os dois aparecem dentro de um avião. A postagem foi republicada pela cantora.

No último fim de semana, Dado e Wanessa se reuniram com alguns amigos em São Paulo. Eles curtiram uma noite de karaokê com atriz Priscila Fantin, o marido dela, Bruno Lopes, e outros casais. No dia 15, os dois posaram juntos pela primeira vez nos bastidores do show que a cantora fez em São Paulo.



Os boatos sobre o romance entre Wanessa e Dado começaram em maio, logo após o anúncio do fim do casamento de 17 anos da cantora com o empresário Marcus Buaiz. Entre idas e vindas, os dois namoraram em 2000 e terminaram definitivamente em 2004.