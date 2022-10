Jade Picon, Alanis Guillen e mais famosas participam de premiação em São Paulo

Rio - Jade Picon, Alanis Guillen, Sabrina Sato e mais famosas participaram da premiação "Geração Glamour", em São Paulo, na noite desta segunda-feira. Jade caprichou no modelito com um vestido preto e cheio de recortes. A influenciadora também inovou no penteado e apareceu usando uma enorme trança. Ela chegou ao evento acompanhada por seu irmão, Leo Picon.

Quem nunca decepciona no quesito moda é Sabrina Sato. A apresentadora estava deslumbrante em um modelito azul bem justinho. Ela também usou óculos escuros azuis. Já Deborah Secco apareceu usando um vestido verde, de crochê. Juliette apostou em um look preto, com uma saia estilo princesa. Famosas como Alanis Guillen, Cristiana Oliveira, Isis Valverde, Camila Queiroz, Giovanna Ewbank, Rafa Kalimann, ex-BBB Thelma, Fernanda Paes Leme, entre outras, também prestigiaram o evento.

