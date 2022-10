Ziraldo - Divulgação

Publicado 24/10/2022 21:48 | Atualizado 24/10/2022 21:53

Rio - Um dos maiores cartunistas do Brasil, Ziraldo completou 90 anos, nesta segunda-feira. O artista foi parabenizado nas redes sociais por sua família e amigos, que homenagearam o escritor e seu legado para a cultura nacional. A filha do chargista, Daniela Thomas, foi ao Instagram para celebrar o aniversário do pai.

"Ziraldo, meu pai amado e combativo, faz 90 anos hoje. Só tem um presente que ele quer ganhar, e ele merece: Lulalá!", escreveu Daniela, na legenda da publicação. Quem também fez questão de homenagear Ziraldo foi a sobrinha do cartunista, Adriana Lins: "Que alegria estar ao lado desse cara há tantos anos! Hoje, Ziraldão completa 90", declarou a designer.

As duas compartilharam fotos tiradas em uma festa que a família do artista realizou para celebrar a data antecipadamente, no Rio, neste fim de semana. "Vamos ficar todos coladinhos. Ele está velhinho, superdevagar, mas o humor não muda. É impressionante, ele tem uma ironia. Não é mole, não", brincou a diretora Fabrizia Alves Pinto, a filha do meio de Ziraldo, em entrevista ao jornal 'Estado de Minas'.

Ziraldo Alves Pinto nasceu em 24 de outubro de 1932, em Caratinga, Minas Gerais. Com passagens pelos jornais 'Folha da Manhã' (atual 'Folha de S. Paulo') e 'Jornal do Brasil', fez história ao lançar "A Turma do Pererê" como o primeiro gibi colorido produzido no Brasil, em 1960. Estreou na literatura infantil no ano de 1969, com o livro "Flicts".

Entre diversas obras clássicas, sua criação mais famosa até hoje é "O Menino Maluquinho", de 1980. A história ganhou adaptações para o teatro, TV e cinema, chegando a se transformar em uma série animada de 9 episódios da Netflix, lançada nesta segunda-feira, como parte das comemorações pelos 90 anos do escritor.



Em setembro de 2018, Ziraldo sofreu um acidente vascular cerebral (AVC) e foi internado em estado grave, em um hospital do Rio. O desenhista recebeu alta médica após um mês de tratamento e, desde então, segue recluso.