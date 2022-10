Rosamaria Murtinho curte aniversário ao lado da família - Reprodução do Instagram

Publicado 24/10/2022 15:28

Rio - Rosamaria Murtinho está curtindo seu aniversario de 90 anos, nesta segunda-feira, ao lado da família. A atriz compartilhou um momento especial da data com os fãs através do Instagram. Ela publicou uma foto rara ao lado do marido, o ator Mauro Mendonça, de 91, e dos três filhos deles, o músico João Paulo Mendonça, de 59, Mauro Mendonça Filho, de 57, e o ator Rodrigo Mendonça, de 58. "Festa do meu aniversário com meu marido e meus filhos. Meus amores", escreveu ela na legenda.

Amigos e fãs aproveitaram a publicação para parabenizá-la. "Feliz Aniversário diva linda, brilhante! Quanto carinho eu sinto por você. Desejo saúde e felicidades sempre. Você merece muito amor, carinho e mimos da sua família e de todos nós!", comentou Isadora Ribeiro. "Parabéns Rainha", disse Drica Moraes. "Parabéns querida!!! Tudo de melhor pra você", desejou Bárbara Bruno. "Parabéns para esta linda mulher e excelente profissional! Um beijo carinhoso e votos de muitas alegrias, saúde e luz", afirmou um internauta.

Em julho, Rosamaria e Mauro Mendonça completaram 63 anos de casados. Na época, ela se declarou para o amado. "Hoje completamos 63 anos de casados. Texto não é suficiente para dizer tudo que sinto, o quanto sou grata e o quanto te amo. Feliz nós", escreveu a veterana da TV no Instagram.