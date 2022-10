Cid Moreira se emociona ao falar sobre os pais - Reprodução / Instagram

Cid Moreira se emociona ao falar sobre os paisReprodução / Instagram

Publicado 24/10/2022 14:01

Rio - Cid Moreira, de 95 anos, usou as redes sociais para dividir uma história de seus pais com os seguidores. No Instagram, o jornalista se emocionou ao relembrar o episódio e admitiu sentir muita saudade de Isauro e Elza Moreira.

"Oi pessoal, bom dia... Estou aqui tomando um cafezinho e lembrei aqui com a Fátima... Eu gostava muito dos meus pais", iniciou ele, que estava acompanhado da esposa.

"Me lembrei de uma coisa engraçada que aconteceu. Eu bolei para nós uma viagem à Bahia, para ele e a minha mãe, mas tínhamos que enfrentar um avião. De manhã, quando eu levantei, na hora combinada e tal, minha mãe estava toda entusiasmada, e disse: 'é, mas o seu pai não está querendo ir não'", acrescentou.

Durante o vídeo, Cid explicou como convenceu o pai a aceitar viajar de avião: "Cheguei ele estava com a cara coberta: 'Não vou não, filho, não vou não'. E eu disse: 'que isso, eu já combinei tudo, você tem que ir, vamos lá, e tal'. Por fim, ele acabou indo, enfrentou o avião, gostou muito da Bahia, fez amigos lá... Me lembrei disso", concluiu, com lágrimas nos olhos.



Nos comentários da publicação, muitos fãs se identificaram com o sentimento do jornalista. "Eu também… Já estou com 70 anos e sinto muito essa falta de meu pai e minha mãe", afirmou uma seguidora. "O amor aos pais é eterno, sinto saudade dos meus também", concordou outro. "Que lindo, ficou muito emocionado", notou uma usuária.

