Cauã Reymond posa de camiseta colada após treino - Reprodução do Instagram

Cauã Reymond posa de camiseta colada após treinoReprodução do Instagram

Publicado 24/10/2022 12:40

Rio - Cauã Reymond fez a temperatura subir nesta segunda-feira. O ator de 42 anos deixou os internautas babando por sua beleza e boa forma ao posar para uma selfie no espelho, após se exercitar, usando uma regata branca, coladinha no corpo devido o suor, e shortinho. O clique foi publicado no Instagram.

fotogaleria

'Segunda começou suando', escreveu Cauã na legenda. Não demorou muito para os fãs do artista tecerem vários elogios a ele através dos comentários. "Começou! Suando! E a gente abrindo o Insta e praticamente infartando", reagiu uma internauta. "Perfeição tem nome e sobrenome", afirmou outro. "Assim fica difícil prestar atenção no trabalho", disparou um terceiro. "Gostoso", opinou mais um.

O último trabalho de Cauã na televisão foi em 'Um Lugar ao Sol', da TV Globo. O ator é casado com Mariana Goldfarb, que é a modelo, influenciadora digital e estudante de Nutrição. Ele também é papai de Sofia, fruto de seu antigo relacionamento com Grazi Massafera.