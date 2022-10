Luísa Sonza - Reprodução / Instagram

Luísa SonzaReprodução / Instagram

Publicado 24/10/2022 18:17 | Atualizado 24/10/2022 18:25

Rio - Após forte repercussão nas redes sociais, Luísa Sonza foi retirada da programação do REP Festival, que acontece nos 11 e 12 de fevereiro de 2023, no Rio de Janeiro. Nesta segunda-feira, a organização do evento de música divulgou um novo line-up em que exclui o nome da cantora e acrescenta uma apresentação do rapper cearense Don L.

fotogaleria

Na semana passada, o perfil oficial do REP Festival no Instagram compartilhou o cartaz com as atrações do evento, incluindo uma participação de Luísa no show do rapper Xamã. O anúncio acabou gerando críticas entre os fãs, que questionaram o convite feito para a gaúcha, poucos dias após a artista se desculpar publicamente com uma advogada que acusou a loira de racismo

A nova postagem feita nesta segunda-feira não esclarece os motivos que levaram à exclusão de Luísa Sonza do cartaz que anuncia os artistas convidados para o evento. A cantora também não se pronunciou sobre o caso até o momento.

Com ingressos variando entre R$ 100 e R$ 900, o REP Festival é conhecido como um dos maiores eventos do rap nacional. A edição deste ano traz nomes como Emicida, L7nnon, Ludmilla e o grupo Racionais entre as principais atrações, além de Matuê, MC Poze do Rodo e Filipe Ret.