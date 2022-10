Virginia Fonseca e Zé Felipe deixam a maternidade com a filha Maria Flor

Rio - Virginia Fonseca e o marido, Zé Felipe, deixaram a maternidade, em Goiânia, com a filha Maria Flor, nesta segunda-feira. Sorridentes, o casal posou para fotos na saída do local e trocou beijinhos. Maria Alice, de um ano e quatro meses, participou do momento especial e esbanjou estilo e fofura ao posar para fotos com os papais e a irmãzinha, que veio ao mundo neste sábado.

anúncio do nascimento de Maria Flor foi feito por Virginia através do Instagram, neste sábado. "Nossa Florzinha chegou às 5h33 da manhã, com 3,160kg e 48cm. Só sabemos agradecer a Deus por tudo que Ele faz por nós e por nos honrar com duas princesas linda. Gratidão. Somos as pessoas mais felizes do mundo", escreveu ela.

