Jason Momoa - AFP

Publicado 24/10/2022 22:31

Rio - O ator Jason Momoa surpreendeu seus seguidores, nesta segunda-feira, ao declarar seu apoio ao ex-presidente Luis Inácio Lula da Silva (PT). O astro de Hollywood é conhecido por interpretar o herói Aquaman em filmes recentes da DC Comics e por ter participado da série "Game of Thrones".

Em postagem nos Stories do Instagram, o artista norte-americano a manchete de um veículo estrangeiro sobre as pesquisas de voto para o segundo turno das eleições, que acontece no dia 30. "Lula amplia vantagem sobre Bolsonaro na votação de domingo", dizia o título da matéria, em inglês. Na legenda, Momoa escreveu "Lula" e vários emojis de coração.

Além de Jason Momoa, outro artista internacional que fez questão de se manifestar a favor de Lula foi Mark Ruffalo, que deu vida ao Hulk na saga dos "Vingadores". Em setembro deste ano, o ator compartilhou o link de uma live do candidato à presidência e incentivou os fãs a assistirem "as palavras de muitos bravos defensores brasileiros da democracia e do planeta". Ele ainda fez questão de apoiar uma postagem da ex-BBB Juliette Freire, em que a cantora convocava mulheres a participarem das votações deste ano.