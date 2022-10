Simony relembrou momento em que raspou a cabeça durante tratamento contra câncer - Reprodução/RecordTV

Rio - Simony contou detalhes sobre seu tratamento contra um câncer no intestino, descoberto em exames de rotina que a cantora realizou em agosto deste ano. Em entrevista ao "Domingo Espetacular", da RecordTV, a ex-integrante da "Turma do Balão Mágico" relembrou o momento em que recebeu o diagnóstico de um tumor localizado na parte final do intestino.

"Por conta de uma íngua, vim fazer meus exames e descobri um câncer. Eu achava que eu estava com alguma inflamação. Foi o exame que salvou minha vida. Quando li carcinomas, pensei: 'Meu Deus, carcinoma é câncer. Estou com câncer'", relatou a artista, que disse ter sentido dores fortes na região por causa do tumor de cinco centímetros. "A dor só passou quando fiz a primeira quimio. Começou a fazer o efeito", afirmou.

Ela ainda revelou que as primeiras pessoas para quem contou do resultado dos exames foram seus filhos, Ryan, Aysha, Pyetra e Anthony. "Cheguei em casa e fui para o quarto do meu filho mais velho. Quando falei, 'a mamãe precisa conversar', ele começou a chorar. A Aysha entrou no quarto e começou a chorar, assim como a outra filha", relembrou. "Tinha o medo de morrer, de deixar os meus filhos", admitiu Simony.

Em outro momento, a cantora falou sobre a decisão de raspar a cabeça por causa da queda do cabelo após o início do tratamento: "Depois de 14 dias após a quimioterapia meu cabelo começou a cair. Essa parte é muito difícil, muito triste para uma mulher. E eu falei para o meu marido, 'tem como você passar a máquina no meu cabelo? Não quero mais ficar sentindo isso'. Ele falou que não tinha coragem. Daí olhei para o meu filho e falei: 'Filho, faz isso por mim. Raspa o meu cabelo?'. O olhinho dele encheu de lágrima e fez", contou.

"Olhei no espelho e foi muito difícil. A gente não se reconhece. Ninguém se acostuma com a careca de primeiro. Minha mãe foi me ver assim faz três semanas. Eu não tinha deixado ela me ver porque achei que seria muito sofrimento. E ela falou para mim: 'Não é que você ficou bonita careca!'. Agora estou ótima. Não tenho mais dor", declarou Simony, que aderiu ao uso de perucas.

Prestes a iniciar a radioterapia, a famosa celebrou o sucesso do tratamento: "Neste momento, eles (tumores) diminuíram, mais de 58%. Não tem metástase. Então só tenho a agradecer", disse ela, que acrescentou: "Tenho certeza que não vamos ter mais nada".

Durante a entrevista com Roberto Cabrini, Simony confessou ter dias em que prefere "ficar quietinha", mas destacou sua postura otimista. "Chorei, chorei e chorei muito. Depois falei: 'chega de chorar, agora é hora de lutar'. Hoje não choro mais. Nem sempre a doença é o fim, lá na frente ela traz um recomeço tão inacreditável que você nem imagina. Então, enquanto estiver passando, sorria, pense direitinho em tudo o que já viveu porque o recomeço será lindo. Agradeça porque a gratidão só traz coisas boas para a gente. Logo, logo tudo isso vai acabar", refletiu.